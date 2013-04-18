Новости Беларуси. Экологическое ЧП в Гродненской области. На озере Груда задохнулась практически вся рыба. Скорее всего, речь идет как минимум о нескольких тоннах. Из-за льда оценить ущерб пока невозможно. О море рыбы в озере на границе с Литвой сообщили местные жители. Возможной причиной гибели мог стать недостаток кислорода. Сейчас идет разбирательство.

Первыми тревогу забили местные лесники. Недалеко от озера они заготавливали дрова. Говорят, мертвая рыба на открывшихся ото льда участках появилась месяц назад. Геннадий Стасевич, сам заядлый рыбак, стал обращаться в разные инстанции, но ответа так и не получил.

Геннадий Стасевич, лесничий Берштовского лесничества:

Уже можно назвать не бедой, а катастрофой. Я считаю, что 90% рыбы в этом озере погибло. Мы видим только часть ее малую, потому что лед еще не оттаял.

Озеро Груда – уникальный водоем, он расположен на границе с Литовской Республикой. Здесь действует пропускной режим, рыбаков немного, а значит и лунок зимой здесь сверлили не достаточно. Кислородное голодание, по словам специалистов, и стало причиной массовой гибели рыбы.

Пока оценить ущерб, нанесенный природе, сложно. У берегов, где оттаял лед, плавают десятки тысяч мертвых рыб. Причем встречаются даже полуметровые лещи.

Предотвращать заморные явления на водоемах обязаны районные инспекции охраны окружающей среды при поддержке местной власти. На протяжении всей зимы они должны отслеживать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кашко, начальник управления контроля органов исполнительной власти Комитета государственного контроля Гродненской области:

Нужно было принимать меры по рубке лунок, чтобы обогатить воду кислородом. Мы видим, когда эта рыба начнет разлагаться, а пошло тепло, температура наружного воздуха – градусов 15-20. Это появление болезней и так далее.

В районной инспекции охраны окружающей среды свою вину не признают. Говорят, постоянно следили за ситуацией, а это озеро в пограничной зоне – добраться непросто. Отдельные особи мертвой рыбы, появившиеся еще в марте, инспекторов не насторожили.

Дмитрий Жук, начальник Гродненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

25 числа брался пробный анализ воды на кислород, который показал более 5% кислорода, что достаточно для нормального нахождения рыбы. Во время обследования берега были выявлены незначительные предзаморные явления. Мелкие рыбешки. Это на всех водоемах в течение зимы бывает.

Больше всего о потере горюют рыбаки. Говорят, разбираться кто прав, кто виноват, теперь не время. Нужно срочно спасать водоем. Если не выловить мертвую рыбу сейчас, то о хорошей рыбалке на этом озере можно будет забыть на несколько лет.