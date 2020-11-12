Драка в Минске на Червякова: 31-летнего мужчину с телесными повреждениями госпитализировали

Новости Беларуси. Конфронтация взглядов переросла в стычки во дворе. Поздно вечером 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что на улице Червякова в Минске дерутся неизвестные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.