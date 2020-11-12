В Солигорском районе в аварии погибла женщина

Новости Беларуси. Несчастный случай со смертельным исходом произошел в городском поселке Красная Слобода Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Несчастный случай со смертельным исходом произошел в городском поселке Красная Слобода Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
63-летняя женщина, переходившая в темноте дорогу за пешеходным переходом, была сбита водителем автомобиля Renault. Пострадавшую доставили в больницу, но она скончалась от полученных травм.
Женщина не была обозначена светоотражающими элементами. По факту происшествия ведется расследование.