В Солигорском районе в аварии погибла женщина

Новости Беларуси. Несчастный случай со смертельным исходом произошел в городском поселке Красная Слобода Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

63-летняя женщина, переходившая в темноте дорогу за пешеходным переходом, была сбита водителем автомобиля Renault. Пострадавшую доставили ​​в больницу, но она скончалась от полученных травм.