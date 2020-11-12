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В Солигорском районе в аварии погибла женщина

12 ноября 2020 14:47
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Новости Беларуси. Несчастный случай со смертельным исходом произошел в городском поселке Красная Слобода Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе в аварии погибла женщина-1

63-летняя женщина, переходившая в темноте дорогу за пешеходным переходом, была сбита водителем автомобиля Renault. Пострадавшую доставили ​​в больницу, но она скончалась от полученных травм.

В Солигорском районе в аварии погибла женщина-4

Женщина не была обозначена светоотражающими элементами. По факту происшествия ведется расследование.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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