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Гражданин России в бензобаке автомобиля пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша

15 апреля 2018 06:44
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Новости Беларуси. Гражданин России пытался ввезти в Беларусь 36 килограммов гашиша.  

Гражданин России в бензобаке автомобиля пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МВД Республики Беларусь  

Как сообщает МВД Беларуси, наркоборцы задержали жителя Калининграда. В бензобаке автомобиля, принадлежавшего россиянину, был оборудован тайник, в котором оперативники обнаружили гашиш марокканского происхождения.  

Гражданин России в бензобаке автомобиля пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МВД Республики Беларусь  

Возбуждено уголовное дело.  

Устанавливаются все причастные к данному преступлению.  

Весной 2018 года брестские пограничники задержали крупную партию наркотиков.  

Белорус пытался ввезти в страну 92 килограмма гашиша – подробнее здесь.  

# происшествия # Наркотики # Видеофакт

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