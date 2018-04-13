«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша

Новости Беларуси. Брестские пограничники задержали крупную партию наркотиков. Более 90 килограммов зелья обнаружили в тайнике автомобиля, на котором 28-летний мужчина возвращался из Евросоюза на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска «Домачево» он выбрал зеленый канал, но неладное заподозрили служебные собаки. Пограничники решили провести специальный досмотр микроавтобуса.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

В транспортном средстве был обнаружен тайник, из которого извлекли 12 брикетов, перемотанных липкой лентой. Как установили эксперты, вещество растительного происхождения в брикетах является опасным наркотическим средством – гашишем. Общая масса незаконного груза составила 92 килограмма.

Сейчас в отношении обвиняемого за попытку ввезти на территорию Евразийского экономического союза партию наркотиков возбуждено уголовное дело.