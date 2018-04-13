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«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша

13 апреля 2018 13:08
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Новости Беларуси. Брестские пограничники задержали крупную партию наркотиков. Более 90 килограммов зелья обнаружили в тайнике автомобиля, на котором 28-летний мужчина возвращался из Евросоюза на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша-1

В пункте пропуска «Домачево» он выбрал зеленый канал, но неладное заподозрили служебные собаки. Пограничники решили провести специальный досмотр микроавтобуса.

«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В транспортном средстве был обнаружен тайник, из которого извлекли 12 брикетов, перемотанных липкой лентой. Как установили эксперты, вещество растительного происхождения в брикетах является опасным наркотическим средством – гашишем. Общая масса незаконного груза составила 92 килограмма.

«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша-7

Сейчас в отношении обвиняемого за попытку ввезти на территорию Евразийского экономического союза партию наркотиков возбуждено уголовное дело.

«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша-10

Больше подробностей задержании партии здесь.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт # Антон Бычковский

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