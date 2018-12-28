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Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз 20 т горчицы

28 декабря 2018 09:16
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Новости Беларуси. Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь 20,5 т горчицы.  

Как сообщает Государственный таможенный комитет, в Добрушском районе таможенники проверяли автомобиль Iveco, который ехал из России в Беларусь. В грузовом отсеке машины находилось более 20 т горчицы.  

Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз 20 т горчицы-1

Фото: Государственный таможенный комитет  

У перевозчика была только международная товарно-транспортная накладная. Поскольку фитосанитарный сертификат отсутствовал, ввоз партии товара на сумму 29 тысяч белорусских рублей на территорию РБ был пресечён.  

Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз 20 т горчицы-4

Фото: Государственный таможенный комитет  

В отношении перевозчика проводится проверка по ч. 4 ст 12.17 КоАП РБ.  

Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз 20 т горчицы-7

Фото: Государственный таможенный комитет  

Зимой 2018 года ехавший из Украины белорус попытался ввезти в Беларусь незадекларированные 25 тысяч долларов.  

15 тысяч долларов были изъяты до решения суда – подробнее здесь.  

# Таможня Беларуси # происшествия

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