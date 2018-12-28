Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз 20 т горчицы

Новости Беларуси. Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь 20,5 т горчицы. Как сообщает Государственный таможенный комитет, в Добрушском районе таможенники проверяли автомобиль Iveco, который ехал из России в Беларусь. В грузовом отсеке машины находилось более 20 т горчицы.

Фото: Государственный таможенный комитет

У перевозчика была только международная товарно-транспортная накладная. Поскольку фитосанитарный сертификат отсутствовал, ввоз партии товара на сумму 29 тысяч белорусских рублей на территорию РБ был пресечён.

Фото: Государственный таможенный комитет

В отношении перевозчика проводится проверка по ч. 4 ст 12.17 КоАП РБ.

Фото: Государственный таможенный комитет