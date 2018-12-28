Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз 20 т горчицы
Новости Беларуси. Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного ввоза в Беларусь 20,5 т горчицы.
Как сообщает Государственный таможенный комитет, в Добрушском районе таможенники проверяли автомобиль Iveco, который ехал из России в Беларусь. В грузовом отсеке машины находилось более 20 т горчицы.
Фото: Государственный таможенный комитет
У перевозчика была только международная товарно-транспортная накладная. Поскольку фитосанитарный сертификат отсутствовал, ввоз партии товара на сумму 29 тысяч белорусских рублей на территорию РБ был пресечён.
Фото: Государственный таможенный комитет
В отношении перевозчика проводится проверка по ч. 4 ст 12.17 КоАП РБ.
Фото: Государственный таможенный комитет
Зимой 2018 года ехавший из Украины белорус попытался ввезти в Беларусь незадекларированные 25 тысяч долларов.
15 тысяч долларов были изъяты до решения суда – подробнее здесь.