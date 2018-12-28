На пожаре в Полоцке мужчина получил ожоги и был госпитализирован

По сведениям МЧС Беларуси, хозяйка дома проживает вместе с мужем, сыном и дочерью. В момент загорания дети находились на улице. После начала пожара супруги сами вышли из горящего помещения.

Новости Беларуси. 27 декабря около четырёх часов дня в Полоцке горел жилой дом.

Прибывшие на вызов спасатели потушили пламя. Огнём была уничтожена веранда, повреждены потолочное перекрытие и имущество, закопчены стены. В МЧС уточнили, что семья на время переедет к матери хозяйки дома.

В инциденте пострадал отец семейства. Он доставлен в больницу с предварительным диагнозом «ожоги 2-й степени (5% тела)».