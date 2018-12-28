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На пожаре в Полоцке мужчина получил ожоги и был госпитализирован

28 декабря 2018 08:02
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Новости Беларуси. 27 декабря около четырёх часов дня в Полоцке горел жилой дом.  

По сведениям МЧС Беларуси, хозяйка дома проживает вместе с мужем, сыном и дочерью. В момент загорания дети находились на улице. После начала пожара супруги сами вышли из горящего помещения.  

На пожаре в Полоцке мужчина получил ожоги и был госпитализирован-1

Фото: МЧС Беларуси  

Прибывшие на вызов спасатели потушили пламя. Огнём была уничтожена веранда, повреждены потолочное перекрытие и имущество, закопчены стены. В МЧС уточнили, что семья на время переедет к матери хозяйки дома.  

В инциденте пострадал отец семейства. Он доставлен в больницу с предварительным диагнозом «ожоги 2-й степени (5% тела)».  

На пожаре в Полоцке мужчина получил ожоги и был госпитализирован-4

Фото: МЧС Беларуси  

Выясняется причина пожара. Рассматривается версия поджога.  

Осенью 2018 года в Витебске произошёл пожар в многоэтажке.  

Была спасена семья с маленьким ребёнком – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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