Трое пьяных парней напали на милиционера в Дзержинском районе

Новости Беларуси. В Дзержинском районе трое пьяных парней напали на милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По жалобе одной из местных жительниц, тот подошел к машине, чтобы проверить документы. Однако в ответ мужчины дважды ударили сотрудника. Инспектор успел сообщить о происшествии коллегам. В итоге все трое были задержаны.

Ранее молодые люди не имели проблем с законом. Вероятно, подобная реакция стала следствием употребления спиртного. Возбуждено уголовное дело.