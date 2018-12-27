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Трое пьяных парней напали на милиционера в Дзержинском районе

27 декабря 2018 18:33
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе трое пьяных парней напали на милиционера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трое пьяных парней напали на милиционера в Дзержинском районе-1

По жалобе одной из местных жительниц, тот подошел к машине, чтобы проверить документы. Однако в ответ мужчины дважды ударили сотрудника. Инспектор успел сообщить о происшествии коллегам. В итоге все трое были задержаны.

Ранее молодые люди не имели проблем с законом. Вероятно, подобная реакция стала следствием употребления спиртного. Возбуждено уголовное дело.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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