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Троллейбус и автобус столкнулись на остановке «Глаголева» в Минске, пострадали 8 пассажиров

27 декабря 2018 21:06
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Новости Беларуси. Серьезное ДТП в Московском районе. На остановке «Глаголева» в районе проспекта Жукова столкнулись троллейбус и автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Троллейбус и автобус столкнулись на остановке «Глаголева» в Минске, пострадали 8 пассажиров-1

Троллейбус и автобус столкнулись на остановке «Глаголева» в Минске, пострадали 8 пассажиров-3

Авария произошла около 9.30. После высадки пассажиров автобус отъезжал от остановки. В этот момент подъехал троллейбус. Его водитель, вероятно, не рассчитал безопасную дистанцию и не смог вовремя остановиться.

В результате пострадали восемь пассажиров. Их осмотрели медики. Двоих доставили в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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