Троллейбус и автобус столкнулись на остановке «Глаголева» в Минске, пострадали 8 пассажиров

Новости Беларуси. Серьезное ДТП в Московском районе. На остановке «Глаголева» в районе проспекта Жукова столкнулись троллейбус и автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла около 9.30. После высадки пассажиров автобус отъезжал от остановки. В этот момент подъехал троллейбус. Его водитель, вероятно, не рассчитал безопасную дистанцию и не смог вовремя остановиться.

В результате пострадали восемь пассажиров. Их осмотрели медики. Двоих доставили в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.