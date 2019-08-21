Гродненские таможенники задержали BMW, который разыскивал Интерпол
Новости Беларуси. Гродненская таможня задержала автомобиль BMW X5, который разыскивал Интерпол.
По информации Гродненской региональной таможни, на белорусско-литовской границе гражданка России въезжала на территорию Беларуси. Ее автомобиль попал в поле зрения сотрудников таможни.
Фото: Гродненская региональная таможня
Автомобиль был отправлен на экспертизу, в результате которой выяснилось, что VIN-номер транспортного средства был изменен. Номер авто, который числился в базе Интерпола был удален, а после был нанесен номер автомобиля, зарегистрированного на территории ЕАЭС.
Фото: Гродненская региональная таможня
Предварительная стоимость транспортного средства 2018 года выпуска составляет 162 тысячи белорусских рублей. Машина была изъята для дальнейших проверочных мероприятий. Гродненская региональная таможня начала административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси.
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