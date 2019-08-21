Гродненские таможенники задержали BMW, который разыскивал Интерпол

По информации Гродненской региональной таможни, на белорусско-литовской границе гражданка России въезжала на территорию Беларуси. Ее автомобиль попал в поле зрения сотрудников таможни.

Автомобиль был отправлен на экспертизу, в результате которой выяснилось, что VIN-номер транспортного средства был изменен. Номер авто, который числился в базе Интерпола был удален, а после был нанесен номер автомобиля, зарегистрированного на территории ЕАЭС.