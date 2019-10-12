На пожаре в Кличевском районе погибли хозяин дома и двое гостей

Новости Беларуси. 11 октября около десяти вечера в деревне Леневка Кличевского района произошёл пожар в частном доме.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне погибли 42-летний владелец дома, а также гостившие у него 46-летний и 42-летний жители деревни Ореховка того же района.

Пламенем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия неосторожности при курении.

На неделе случился пожар в городском посёлке Шумилино.