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На пожаре в Кличевском районе погибли хозяин дома и двое гостей

12 октября 2019 07:34
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Новости Беларуси. 11 октября около десяти вечера в деревне Леневка Кличевского района произошёл пожар в частном доме. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне погибли 42-летний владелец дома, а также гостившие у него 46-летний и 42-летний жители деревни Ореховка того же района. 

Пламенем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия неосторожности при курении. 

На неделе случился пожар в городском посёлке Шумилино. 

Погибли двое мужчин – подробности здесь

# Пожар # происшествия

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