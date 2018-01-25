Преступная любовь к братьям нашим меньшим. Минчанин украл йорка, но не планировал его продавать

Новости Беларуси. По следу домашнего любимца. Столичные милиционеры помогли минчанину найти собаку,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. По следу домашнего любимца. Столичные милиционеры помогли минчанину найти собаку,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Йорк по кличке «Моня» исчез возле продуктового магазина накануне Нового года. Оказалось, пса похитили. Найти собаку помогла запись камер видеонаблюдения.
Алексей Петряков, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска городского отдела милиции №1 Фрунзенского РУВД:
Стали проводить комплекс опреативно-розыскных мероприятий в ходе которых было установлено, что злоумышленник, который похитил эту собаку, проживает в доме соседнем от магазина. Через несколько дней был задержан данный злоумышленник. Собака находилась у него дома. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
К счастью, молодой человек, который украл собаку, проживал в том же районе, где и хозяин и не планировал ее продать. Это помогло оперативнее отыскать четырехлапого.