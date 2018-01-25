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Преступная любовь к братьям нашим меньшим. Минчанин украл йорка, но не планировал его продавать

25 января 2018 23:30
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Новости Беларуси. По следу домашнего любимца. Столичные милиционеры помогли минчанину найти собаку,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Преступная любовь к братьям нашим меньшим. Минчанин украл йорка, но не планировал его продавать-1

Йорк по кличке «Моня» исчез возле продуктового магазина накануне Нового года. Оказалось, пса похитили. Найти собаку помогла запись камер видеонаблюдения.

Алексей Петряков, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска городского отдела милиции №1 Фрунзенского РУВД:
Стали проводить комплекс опреативно-розыскных мероприятий в ходе которых было установлено, что злоумышленник, который похитил эту собаку, проживает в доме соседнем от магазина. Через несколько дней был задержан данный злоумышленник. Собака находилась у него дома. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

К счастью, молодой человек, который украл собаку, проживал в том же районе, где и хозяин и не планировал ее продать. Это помогло оперативнее отыскать четырехлапого.

# происшествия # Домашние животные # Фотофакт # Алексей Петряков

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