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167 телят спасены на пожаре в Ляховичском районе

14 октября 2018 11:36
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Новости Беларуси. Утром 13 октября в деревне Новосёлки Ляховичского района произошёл пожар на территории молочно-товарной фермы.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, горел деревянный одноэтажный телятник, который является собственностью ОАО.  

Огнём уничтожена кровля, повреждены стены и внутренняя отделка пристроенного подсобного помещения.  

Работники фермы эвакуировали 167 телят, которые ещё не достигли годовалого возраста.  

Выясняется причина загорания.  

Летом 2018 года в Узденском районе горел телятник. 

Были спасены 130 голов крупного рогатого скота – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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