167 телят спасены на пожаре в Ляховичском районе

Новости Беларуси. Утром 13 октября в деревне Новосёлки Ляховичского района произошёл пожар на территории молочно-товарной фермы.
Как сообщает Брестское ОУМЧС, горел деревянный одноэтажный телятник, который является собственностью ОАО.
Огнём уничтожена кровля, повреждены стены и внутренняя отделка пристроенного подсобного помещения.
Работники фермы эвакуировали 167 телят, которые ещё не достигли годовалого возраста.
Выясняется причина загорания.
Летом 2018 года в Узденском районе горел телятник.
Были спасены 130 голов крупного рогатого скота – подробности здесь.