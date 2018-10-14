167 телят спасены на пожаре в Ляховичском районе

Новости Беларуси. Утром 13 октября в деревне Новосёлки Ляховичского района произошёл пожар на территории молочно-товарной фермы.

Как сообщает Брестское ОУМЧС, горел деревянный одноэтажный телятник, который является собственностью ОАО.

Огнём уничтожена кровля, повреждены стены и внутренняя отделка пристроенного подсобного помещения.

Работники фермы эвакуировали 167 телят, которые ещё не достигли годовалого возраста.

Выясняется причина загорания.

Летом 2018 года в Узденском районе горел телятник.