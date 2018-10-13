В Руденске женщина подводила к дому водопровод. Её засыпало грунтом

Новости Беларуси. 12 октября около пяти вечера в городском поселке Руденск Пуховичского района спасатели доставали из траншеи женщину.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Минского ОУМЧС Анастасию Швайбович, 45-летняя местная жительница хотела подвести к дому водопровод. Она самостоятельно выкопала траншею глубиной около двух метров.
Пока гражданка находилась в траншее, произошло осыпание грунта. Своими силами она выбраться не смогла. Пострадавшей помогли спасатели, после чего женщина была осмотрена медиками. Госпитализация не потребовалась.
Осенью 2018 года в Минском районе двух человек засыпало грунтом.
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