В Руденске женщина подводила к дому водопровод. Её засыпало грунтом

Новости Беларуси. 12 октября около пяти вечера в городском поселке Руденск Пуховичского района спасатели доставали из траншеи женщину.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Минского ОУМЧС Анастасию Швайбович, 45-летняя местная жительница хотела подвести к дому водопровод. Она самостоятельно выкопала траншею глубиной около двух метров.

Пока гражданка находилась в траншее, произошло осыпание грунта. Своими силами она выбраться не смогла. Пострадавшей помогли спасатели, после чего женщина была осмотрена медиками. Госпитализация не потребовалась.

Осенью 2018 года в Минском районе двух человек засыпало грунтом.