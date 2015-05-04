Гомель: повар вытолкнул 20-летнюю супругу из окна пятого этажа

Новости Беларуси. Что стало причиной трагедии, еще предстоит выяснить. Известно, что между молодыми людьми произошла ссора. Мужчина вытолкнул супругу в открытое окно квартиры, расположенной на пятом этаже.

Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:

В настоящее время следователями на основании собранных по уголовному делу доказательств 20-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве своей супруги. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен ряд следственных действий: допрошены свидетели, проведена проверка показаний на месте происшествия с участием обвиняемого. Назначены экспертные исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти погибшей.

По профессии мужчина повар, ранее он был судим за причинение тяжких телесных повреждений.

Напомним, в Брестской области произошло еще одно убийство, которое своей жестокостью потрясло Беларусь. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый, выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое событие в своей жизни, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем. Подробности трагедии вы узнаете из видео.