Белорус, вернувшийся из Непала: Все в панике бросаются к выходу, начинается давка

Новости Беларуси. В Непале продолжаются подземные толчки. Минувшей ночью произошли новые, до 6 баллов. Чуть позже было зафиксировано еще около сотни повторных. А в пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы.

Погибло около шести тысяч человек. На склонах Эвереста из-за схода лавины заблокированы несколько десятков альпинистов. Страна уже обратилась за международной помощью.

Накануне в Москву доставили двух белорусов. Они не пострадали, но потрясены случившимся.

Павел Хилюта:

Все люди начали выбегать из домов, паника. Случился обвал в горах, большой столб пыли на серпантине. Дальше стали попадаться камни на дороге. Потом гид сказал, что, вроде, землетрясение.

Павел вернулся из Непала только накануне поздно вечером. Он отправился в экзотическую страну, чтобы покорить Гималаи. Когда их группа вернулась в столицу страны Катманду, увидели город, практически полностью разрушенный и охваченный паникой. В зданиях было опасно находиться, ночевали под открытым небом. Ночью температура опускалась до нуля и шел дождь. От холода спасало только спортивное снаряжение и небольшой навес. Но даже не это было самым страшным.

Павел Хилюта:

Страшнее всего было, когда в аэропорту началось на следующий день, порядка шести баллов еще один толчок. Большое количество людей, все в панике бросаются к выходу, начинается давка.

В небольшом аэропорту скопилось несколько тысяч человек, улететь удавалось немногим. Из-за возможных подземных толчков самолетам было запрещено садиться. Выйти на связь с родственниками тоже не удавалось. В городе не было ни интернета, ни телефонной связи. Чтобы попасть на свой рейс, пришлось в прямом смысле брать воздушное судно штурмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Хилюта:

Никаких объявлений, никакой информации, никаких вывесок. Просто толпа людей внутри аэропорта, с сумками, с багажом, пытаются хоть как-то улететь.

Из охваченного стихийным бедствием Непала недавно были эвакуированы еще двое белорусов. В Москву их доставил спецборт МЧС России, где находились также граждане Латвии, Таджикистана, Казахстана и Украины.

Сейчас в Непале разгар туристического сезона. На данный момент неизвестно, сколько точно наших соотечественников могут находиться в этой стране.

Александр Гордейчик, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

Эвакуированные сказали, что не располагают информацией, остаются ли еще в Непале другие граждане Республики Беларусь. А сегодня они уже сообщили, что прибыли в Минск. Сотрудники посольства Республики Беларусь в Москве готовы продолжать отслеживать ситуацию и в случае необходимости оказать поддержку белорусским гражданам.

Владимир Клюйков, директор турфирмы:

В момент трагедии у нас в Непале находилось восемь человек. На вчерашний день мы их вывезли из Покары и они вчера вечером благополучно улетели домой. Трое из восьми уже в Минске, пятеро, я думаю, уже сегодня будут в Минске.

В Непале ситуация остается крайне напряженной.

30 апреля там произошло еще несколько подземных толчков магнитудой 6. По последним данным, жертвами землетрясения стали более шести тысяч человек. Еще около 11 тысяч пострадали.

Разрушены сотни домов. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

Обломки разбирают круглосуточно. 15-летнего мальчика вытащили из-под завалов всего несколько часов назад. Он провел там пять дней и выжил. Чтобы не навредить подростку, спасатели несколько часов разбирали обломки вручную. Чудом выжил и трехмесячный малыш, который провел в каменной ловушке 22 часа.

Но специалисты говорят, что надежда найти живых под завалами тает буквально с каждым часом. Тем временем на главной площади Катманду каждый вечер сотни людей зажигают свечи в память о тех, кого уже не удалось спасти. В стране объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.