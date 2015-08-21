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Гродно: 16-летний подросток убил 5-летнего брата и пытался убить мать

21 августа 2015 08:30
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Новости Беларуси. Шокирующая драма в Гродно.

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве и поджоге квартиры в Гродно.

Пожар в одной из многоэтажек областного центра произошел вечером 19 августа, в огне погиб 5-летний ребенок.

Маму ребенка удалось спасти.

В ходе осмотра места происшествия были получены доказательства насильственной смерти ребенка и умышленного поджога квартиры. По подозрению в совершении преступлений был задержан сводный брат погибшего.

По предварительной информации, между ним и матерью произошел конфликт, в ходе которого он убил младшего брата, а также попытался лишить жизни мать.

Посчитав, что она умерла, парень поджег квартиру и скрылся. 

# происшествия # Убийство

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