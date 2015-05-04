Спайс-трагедия в Гомеле: молодые люди, выколовшие глаза другу, получили 11 и 15 лет тюрьмы

Новости Беларуси. Оба фигуранта по резонансному делу признаны виновными в умышленном причинении тяжких телесных повреждений 23-летнему потерпевшему, а также в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Суд приговорил 21-летнего молодого человека к 15 годам лишения свободы, а 29-летнего – к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. С обоих в пользу потерпевшего назначено взыскать по Br1 млрд в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу. По предварительной информации, обвиняемые намерены его обжаловать.

Напомним, трагедия в одном из частных домов Гомеля произошла в июле прошлого года Трое молодых людей употребили психотропные вещества, после чего их состояние стало неадекватным. Под его воздействием приятели выкололи глаза своему товарищу. На шум и крики, доносившиеся из квартиры, отреагировали соседи, вызвав милицию.