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Польша: полицейский застрелил болельщика во время беспорядков, учиненных футбольными фанатами

04 мая 2015 08:52
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Новости Польши. В Польше начали расследование в связи с гибелью футбольного болельщика во время беспорядков в городе Кнурув. 

Во время матча с участием местной команды фанаты забросали пиротехникой поле и устроили драку.

Полиция использовала резиновые пули, чтобы утихомирить толпу. Одна из пуль попала в шею болельщика. Его доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли.

Все это время возле больницы сотни футбольных фанатов кидали камни и зажигательные смеси в соседние дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Погромы фанатов

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