Польша: полицейский застрелил болельщика во время беспорядков, учиненных футбольными фанатами

Новости Польши. В Польше начали расследование в связи с гибелью футбольного болельщика во время беспорядков в городе Кнурув.

Во время матча с участием местной команды фанаты забросали пиротехникой поле и устроили драку.

Полиция использовала резиновые пули, чтобы утихомирить толпу. Одна из пуль попала в шею болельщика. Его доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли.

Все это время возле больницы сотни футбольных фанатов кидали камни и зажигательные смеси в соседние дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.