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В Шарковщинском районе 1,5-годовалая девочка выпила кислоту. Ребёнок в реанимации

11 мая 2018 11:31
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Новости Беларуси. Утром 10 мая в Шарковщинском районе в больницу доставили полуторагодовалую девочку.  

Как сообщает УСК по Витебской области, примерно в 10:30 ребёнок был дома вместе с мамой и бабушкой. Девочка достала с тумбочки в коридоре пластиковую бутылку и отпила. Мать сразу заметила случившееся и незамедлительно начала промывать рот дочери водой, попутно вызвав скорую помощь.  

Пострадавшую доставили в реанимацию с отравлением и химическим ожогом внутренних органов. Пациентка в тяжёлом состоянии.  

По предварительной информации, в бутылке из-под жидкого мыла была кислота для чистки труб. Следователями проведён осмотр дома, изъята ёмкость с веществом. Назначена судмедэкспертиза.  

Семья пострадавшей характеризуется положительно.  

Следователи напоминают о необходимости хранить опасные вещества в местах, недоступных для детей.  

Осенью прошлого года в Светлогорском районе пятерых детей доставили в больницу из-за отравления. 

Пострадавшим было от 8 до 12 лет – подробности здесь.   

# Отравления # происшествия

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