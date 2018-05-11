В Шарковщинском районе 1,5-годовалая девочка выпила кислоту. Ребёнок в реанимации

Новости Беларуси. Утром 10 мая в Шарковщинском районе в больницу доставили полуторагодовалую девочку.

Как сообщает УСК по Витебской области, примерно в 10:30 ребёнок был дома вместе с мамой и бабушкой. Девочка достала с тумбочки в коридоре пластиковую бутылку и отпила. Мать сразу заметила случившееся и незамедлительно начала промывать рот дочери водой, попутно вызвав скорую помощь.

Пострадавшую доставили в реанимацию с отравлением и химическим ожогом внутренних органов. Пациентка в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, в бутылке из-под жидкого мыла была кислота для чистки труб. Следователями проведён осмотр дома, изъята ёмкость с веществом. Назначена судмедэкспертиза.

Семья пострадавшей характеризуется положительно.

Следователи напоминают о необходимости хранить опасные вещества в местах, недоступных для детей.

Осенью прошлого года в Светлогорском районе пятерых детей доставили в больницу из-за отравления.