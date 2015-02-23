Глубокое: на окраине города найден труп 11-классника

Новости Беларуси. 22 февраля на окраине Глубокого Витебской области обнаружено тело 11-классника без признаков насильственной смерти.

Накануне трагедии парень с приятелем распивали спиртные напитки.

Инна Горбачева, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:

Во время выяснения обстоятельств случившегося установлено, что поздним вечером 21 февраля двое подростков на окраине города распивали спиртные напитки. Вскоре оба уснули. Через некоторое время один из парней проснулся и, не обнаружив рядом своего друга, позвонил родителям, чтобы они отвезли его домой.

Второго мальчика тоже ждали дома. Когда терпение закончилось и одолело беспокойство, мать обратилась в милицию.

По факту обнаружения трупа Глубокский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

Назначены экспертизы, чтобы установить причину смерти: переохлаждение организма или отравление алкоголем.

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