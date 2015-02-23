Мостовский район: парень убил ножом мать и ранил ее сожителя

Новости Беларуси. Убийство произошло вечером 22 февраля в деревне Дубно Мостовского района. Молодой человек 1993 года рождения устроил поножовщину во дворе дома.

Парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил мать и ранил в брюшную полость ее неработающего сожителя.

Пострадавший помещен в больницу. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК Беларуси: Убийство при отягчающих обстоятельствах.

Подозреваемому грозит до 25 лет лишения свободы.

Пьяные домашние разборки. Большая половина таких драк происходит в так называемых алкозависимых семьях – 57%. Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.

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