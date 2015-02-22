В Харькове во время мирного шествия прогремел мощный взрыв: погибли 2 человека

Новости Украины. Тревожные новости приходят из Украины. В центре Харькова во время мирного шествия прогремел мощный взрыв. По последним данным, погибли 2 человека, еще 15 ранены. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. На месте происшествия работает милиция.

Тем временем в Донецке, Луганске и окрестностях наступила долгожданная тишина, не слышны взрывы и выстрелы, жители региона налаживают мирный быт. Даже в самой горячей точке Донбасса — городе Дебальцево — вступило в силу перемирие. Сейчас туда направляются наблюдатели ОБСЕ, которые оценят обстановку в городе и проконтролируют выполнение минских договорённостей.

Силовики и ополченцы уже в ближайшее время начнут отвод тяжёлых вооружений от линии разграничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.