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Нанёс жертве 20 ножевых ранений. Подробности жестокого убийства калинковичского таксиста

21 января 2019 10:48
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Новости Беларуси. Стали известны подробности жестокого убийства калинковичского таксиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подозреваемый в совершении этого преступления – 25-летний житель районного центра – нанес жертве не менее 20 ударов ножом. От полученных травм водитель умер на месте.

Нанёс жертве 20 ножевых ранений. Подробности жестокого убийства калинковичского таксиста-1

Трагедия развернулась в машине такси. Находясь в нетрезвом состоянии, молодой человек напал на водителя. Ножевые ранения зафиксированы в области шеи и груди. Затем пассажир выбросил тело из автомобиля, отъехал в лес и там поджег авто.

Нанёс жертве 20 ножевых ранений. Подробности жестокого убийства калинковичского таксиста-4

Подозреваемого задержали по горячим следам. Мотивы его действий неизвестны. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Калинковичском районе: комментарий УВД

# Убийство # происшествия # Фотофакт

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