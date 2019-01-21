Нанёс жертве 20 ножевых ранений. Подробности жестокого убийства калинковичского таксиста

Новости Беларуси. Стали известны подробности жестокого убийства калинковичского таксиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подозреваемый в совершении этого преступления – 25-летний житель районного центра – нанес жертве не менее 20 ударов ножом. От полученных травм водитель умер на месте.

Трагедия развернулась в машине такси. Находясь в нетрезвом состоянии, молодой человек напал на водителя. Ножевые ранения зафиксированы в области шеи и груди. Затем пассажир выбросил тело из автомобиля, отъехал в лес и там поджег авто.