Нанёс жертве 20 ножевых ранений. Подробности жестокого убийства калинковичского таксиста

Новости Беларуси. Стали известны подробности жестокого убийства калинковичского таксиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подозреваемый в совершении этого преступления – 25-летний житель районного центра – нанес жертве не менее 20 ударов ножом. От полученных травм водитель умер на месте.
Трагедия развернулась в машине такси. Находясь в нетрезвом состоянии, молодой человек напал на водителя. Ножевые ранения зафиксированы в области шеи и груди. Затем пассажир выбросил тело из автомобиля, отъехал в лес и там поджег авто.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Мотивы его действий неизвестны. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Калинковичском районе: комментарий УВД