Борисов: Мужчина с винтовкой напал на бармена в пиццерии

Новости Беларуси. ЧП произошло с субботу во второй половине дня в Борисове. Местный житель вошел в пиццерию и стал угрожать бармену, требуя деньги.

Бармен не растерялся и нажал на кнопку тревожной сигнализации.

Оперативно прибывшие правоохранители провели задержание на месте.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

У него изъята пневматическая винтовка Hatsan Quattro Trigger калибра 4,5 мм.

Проводится разбирательство.

А в Минске в начале февраля, к сожалению, грабителю повезло. Неизвестный рано утром, еще до открытия магазина, разбил стеклянную входную дверь и вынес несколько партий дорогих часов. Подробности этой истории смотрите на видео.

