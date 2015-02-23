Борисов: Мужчина с винтовкой напал на бармена в пиццерии

Новости Беларуси. ЧП произошло с субботу во второй половине дня в Борисове. Местный житель вошел в пиццерию и стал угрожать бармену, требуя деньги.
Бармен не растерялся и нажал на кнопку тревожной сигнализации.
Оперативно прибывшие правоохранители провели задержание на месте.
Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
У него изъята пневматическая винтовка Hatsan Quattro Trigger калибра 4,5 мм.
Проводится разбирательство.
А в Минске в начале февраля, к сожалению, грабителю повезло. Неизвестный рано утром, еще до открытия магазина, разбил стеклянную входную дверь и вынес несколько партий дорогих часов. Подробности этой истории смотрите на видео.