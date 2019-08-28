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ГАИ разыскивает очевидцев ДТП с мотоциклом и микроавтобусом на Немиге

28 августа 2019 18:39
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Новости Беларуси. ГАИ разыскивает свидетеля ДТП на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ГАИ разыскивает очевидцев ДТП с мотоциклом и микроавтобусом на Немиге-1

Напоминаем: поздно вечером 19 августа водитель микроавтобуса двигался со стороны улицы Городской Вал в направлении Богдановича. Около дома № 3 по улице Немига произошло столкновение с мотоциклом. В результате мотоциклист упал на проезжую часть.

ГАИ разыскивает очевидцев ДТП с мотоциклом и микроавтобусом на Немиге-4

Водитель микроавтобуса уехал с места ДТП.

В Минске микроавтобус сбил мотоциклиста и уехал с места ДТП

Очевидцев и лиц, которым что-то известно по данному факту, просят обратиться в Госавтоинспекцию.

ГАИ разыскивает очевидцев ДТП с мотоциклом и микроавтобусом на Немиге-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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