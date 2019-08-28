ГАИ разыскивает очевидцев ДТП с мотоциклом и микроавтобусом на Немиге

Новости Беларуси. ГАИ разыскивает свидетеля ДТП на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напоминаем: поздно вечером 19 августа водитель микроавтобуса двигался со стороны улицы Городской Вал в направлении Богдановича. Около дома № 3 по улице Немига произошло столкновение с мотоциклом. В результате мотоциклист упал на проезжую часть.