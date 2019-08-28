В Пружанском районе грузовик въехал в жилой дом
Новости Беларуси. В Пружанском районе грузовик въехал в частный дом.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась ночью 28 августа. За рулем автомобиля Volvo находился 39-летний житель Бреста – он буксировал на жёсткой сцепке грузовик «Камаз» в составе с полуприцепом (пустая цистерна).
Фото: УВД Брестского облисполкома
На закруглении дороги сцепка лопнула и грузовик начал движение прямо по инерции. Транспортное средство столкнулось со стоящим автомобилем Opel, повредило семь пролетов забора жилого дома и въехало в него.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Никто не пострадал. Грузовик получил механические повреждения.
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