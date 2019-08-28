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В Пружанском районе грузовик въехал в жилой дом

28 августа 2019 14:33
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Новости Беларуси. В Пружанском районе грузовик въехал в частный дом.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась ночью 28 августа. За рулем автомобиля Volvo находился 39-летний житель Бреста – он буксировал на жёсткой сцепке грузовик  «Камаз» в составе с полуприцепом (пустая цистерна).  

В Пружанском районе грузовик въехал в жилой дом-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

На закруглении дороги сцепка лопнула и грузовик начал движение прямо по инерции. Транспортное средство столкнулось со стоящим автомобилем Opel, повредило семь пролетов забора жилого дома и въехало в него.  

В Пружанском районе грузовик въехал в жилой дом-4

Фото: УВД Брестского облисполкома

Никто не пострадал. Грузовик получил механические повреждения.  

На неделе было завершено расследование ДТП с участием лесовоза в Ружанах (читать далее).  

# Авария в Брестской области # происшествия

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