В Пружанском районе грузовик въехал в жилой дом

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась ночью 28 августа. За рулем автомобиля Volvo находился 39-летний житель Бреста – он буксировал на жёсткой сцепке грузовик «Камаз» в составе с полуприцепом (пустая цистерна).

На закруглении дороги сцепка лопнула и грузовик начал движение прямо по инерции. Транспортное средство столкнулось со стоящим автомобилем Opel, повредило семь пролетов забора жилого дома и въехало в него.