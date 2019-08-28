В Молодечно пропала 17-летняя студентка колледжа

По информации УВД Миноблисполкома, воспитатель колледжа сообщил вечером 25 августа, что 17-летняя Ашманкевич Екатерина Михайловна не пришла ночевать в общежитие.

Новости Беларуси. В Молодечно 17-летняя девушка ушла из общежития и пропала. Девушка учится на втором курсе Молодечненского государственного колледжа.

В 14 часов того же дня Екатерина ушла из него. У дневного вахтера студентка спрашивала, как доехать до д. Полочаны Молодечненского района. К закрытию общежития девушка не вернулась, ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Рост студентки составляет около 166 сантиметров, телосложение худощавое, бледное лицо, серо-голубые глаза, нос прямой, волосы прямые средней длины, крашеные в светло-русый. На левом предплечье имеются следы от ожога.