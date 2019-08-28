В Молодечно пропала 17-летняя студентка колледжа
Новости Беларуси. В Молодечно 17-летняя девушка ушла из общежития и пропала. Девушка учится на втором курсе Молодечненского государственного колледжа.
По информации УВД Миноблисполкома, воспитатель колледжа сообщил вечером 25 августа, что 17-летняя Ашманкевич Екатерина Михайловна не пришла ночевать в общежитие.
Фото: УВД Миноблисполкома
В 14 часов того же дня Екатерина ушла из него. У дневного вахтера студентка спрашивала, как доехать до д. Полочаны Молодечненского района. К закрытию общежития девушка не вернулась, ее местонахождение неизвестно до сих пор.
Рост студентки составляет около 166 сантиметров, телосложение худощавое, бледное лицо, серо-голубые глаза, нос прямой, волосы прямые средней длины, крашеные в светло-русый. На левом предплечье имеются следы от ожога.
Фото: УВД Миноблисполкома
Была одета в бордовые брюки, белую майку с коротким рукавом.
Граждан, владеющих какой-либо информацией об Ашманкевич Екатерине, просят сообщить в районный отдел по адресу г. Молодечно, ул. Галицкого, 23 либо по телефонам 8(0176)74-96-83, 8(0176)77-16-56, 8(029)546-40-44, 8(029)555-49-71, 102.