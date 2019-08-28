Пьяного водителя такси задержали в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно был задержан пьяный водитель такси.
По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 40-летний мужчина управлял автомобилем Skoda в нетрезвом состоянии. Водителя задержали благодаря звонку очевидца.
Он шел в магазин и увидел, что такси заехало на парковку «виляя» и задело бордюрный камень. Из транспортного средства вышел водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Спустя время таксист сел в авто и начал движение, но далеко уехать не удалось – его задержали сотрудники ГАИ, оперативно прибывшие на место.
Водитель рассказал, что днем употреблял спиртное с соседом в автомобиле, а вечером решил поехать к магазину.
Количество алкоголя в организме мужчины составило более 2,2 промилле.
По факту допуска таксиста к участию в перевозках пассажиров проводится проверка.
В июле в Минске был задержан нетрезвый водитель маршрутного такси (читать далее).