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Пьяного водителя такси задержали в Гродно

28 августа 2019 14:45
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Новости Беларуси. В Гродно был задержан пьяный водитель такси.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 40-летний мужчина управлял автомобилем Skoda в нетрезвом состоянии. Водителя задержали благодаря звонку очевидца. 

Он шел в магазин и увидел, что такси заехало на парковку «виляя» и задело бордюрный камень. Из транспортного средства вышел водитель в состоянии алкогольного опьянения.  

Спустя время таксист сел в авто и начал движение, но далеко уехать не удалось – его задержали сотрудники ГАИ, оперативно прибывшие на место.   

Водитель рассказал, что днем употреблял спиртное с соседом в автомобиле, а вечером решил поехать к магазину.  

Количество алкоголя в организме мужчины составило более 2,2 промилле.  

По факту допуска таксиста к участию в перевозках пассажиров проводится проверка.  

В июле в Минске был задержан нетрезвый водитель маршрутного такси (читать далее).  

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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