В Минске микроавтобус сбил мотоциклиста и уехал с места ДТП

Новости Беларуси. На Немиге в Минске микроавтобус сбил мотоциклиста.

По информации ГУВД Мингорисполкома, авария произошла около 11:35 19 августа. За рулем микроавтобуса Volkswagen Crafter находился неустановленный водитель. Он двигался по улице Немига со стороны улицы Городской Вал в направлении улицы М. Богдановича. Около дома номер 3 по улице Немига транспортное средство совершило столкновение с мотоциклом Harley Davidson FLHR, который ехал в попутном направлении.