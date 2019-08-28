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В Минске микроавтобус сбил мотоциклиста и уехал с места ДТП

28 августа 2019 07:21
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Новости Беларуси. На Немиге в Минске микроавтобус сбил мотоциклиста.

По информации ГУВД Мингорисполкома, авария произошла около 11:35 19 августа. За рулем микроавтобуса Volkswagen Crafter находился неустановленный водитель. Он двигался по улице Немига со стороны улицы Городской Вал в направлении улицы М. Богдановича. Около дома номер 3 по улице Немига транспортное средство совершило столкновение с мотоциклом Harley Davidson FLHR, который ехал в попутном направлении. 

В Минске микроавтобус сбил мотоциклиста и уехал с места ДТП-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

В результате ДТП мотоциклист упал на проезжую часть, а мотоцикл продолжил движение прямо и совершил наезд на металлическое ограждение, расположенное в непосредственной близости с домом.  

Водитель микроавтобуса вышел из авто, оценил обстановку и покинул место ДТП.  

В Минске микроавтобус сбил мотоциклиста и уехал с места ДТП-4

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Ведется поиск очевидцев аварии. Все, кто располагает  какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8 017-239-30-14, 8 029-115-48-76 (отдел дознания), 8 017-222-17-17 (дежурная часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома).  

Ранее в Минске столкнулись микроавтобус и легковушка.  

Один из водителей был без одежды (читать далее).  

# Авария в Минске # происшествия

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