В Минске микроавтобус сбил мотоциклиста и уехал с места ДТП
Новости Беларуси. На Немиге в Минске микроавтобус сбил мотоциклиста.
По информации ГУВД Мингорисполкома, авария произошла около 11:35 19 августа. За рулем микроавтобуса Volkswagen Crafter находился неустановленный водитель. Он двигался по улице Немига со стороны улицы Городской Вал в направлении улицы М. Богдановича. Около дома номер 3 по улице Немига транспортное средство совершило столкновение с мотоциклом Harley Davidson FLHR, который ехал в попутном направлении.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
В результате ДТП мотоциклист упал на проезжую часть, а мотоцикл продолжил движение прямо и совершил наезд на металлическое ограждение, расположенное в непосредственной близости с домом.
Водитель микроавтобуса вышел из авто, оценил обстановку и покинул место ДТП.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Ведется поиск очевидцев аварии. Все, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8 017-239-30-14, 8 029-115-48-76 (отдел дознания), 8 017-222-17-17 (дежурная часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома).
Ранее в Минске столкнулись микроавтобус и легковушка.
Один из водителей был без одежды (читать далее).