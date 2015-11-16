Новости Франции. 16 ноября Франция нанесла авиаудары по позициям экстремистской группировки «Исламское государство». Массированной бомбардировке подвергся находящийся под контролем боевиков сирийский город Ракка, который является оплотом радикалов. Во время авианалета были уничтожены две цели: тренировочный лагерь боевиков и командный пункт. В самой Франции в ряде городов были проведены антитеррористические рейды. Так, в Лионе при обысках полиция изъяла пусковую ракетную установку, а в Гренобле – оружие и крупные суммы денег. Всего задержаны 23 человека.

В Бельгии полицейским все же не удалось задержать предполагаемого координатора терактов в Париже Абдельхамида Абауда. Известно, что ранее он дал интервью журналу, которое выпускает «Исламское государство». В нем мужчина хвастался, как ему удается ускользать от спецслужб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.