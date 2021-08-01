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«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?

01 августа 2021 18:38
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии, набрав хороший темп, продолжают убирать хлеб урожая-2021. Сравнивая с прошлогодними результатами, специалисты практически повсеместно отмечают более качественную организацию работ. Однако есть в этой бочке меда и своя ложка дегтя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений

«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?-1

Главное, что у хозяйств нет не только лишних средств, но и свободных рук для ремонта техники. Кадровый голод в сельском хозяйстве с каждым годом ощущается все острее. В эту уборочную стране не хватает 1 500 комбайнеров. Каждый механизатор на вес золота: но не каждый на поверку оказывается высшей пробы. Об этом еще и еще раз напоминают милицейские сводки.

«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?-4

Александр Добриян, корреспондент:
С тех пор как в Беларуси стали окрашивать дизельное топливо для сельскохозяйственных работ, продать такой заведомо краденый товар нечистым на руку механизаторам стало гораздо сложнее. А поэтому и цены на него не высоки. В этом сезоне за литр крашеного дизеля просят всего один белорусский рубль. Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке.

«Наступаем на одни и те же грабли». Есть ли объективные причины для приписок и что по этому поводу думает КГК?

По закону даже просто за хранение такого топлива можно получить штраф до 50 базовых величин. И все же готовые рискнуть до сих пор встречаются.​

«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?-7

Андрей Савченко, оперуполномоченный ОБЭП Светлогорского РОВД:
В ОБЭП Светлогорского РОВД поступила оперативная информация, что один из работников данного предприятия, тракторист, совершает хищение дизельного топлива с трактора, на котором он непосредственно выполняет работы. Сотрудники нашего подразделения оперативно выехали для проверки данной информации – она подтвердилась. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было выявлено лицо, которое совершило данное хищение. Также было установлено лицо, которому данное дизтопливо было продано. По горячим следам мы это все изъяли.

«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?-10

В поле зрения правоохранителей попал один из лучших работников сельхозпредприятия. За отличную работу в прошлом сезоне в 2021 году механизатору доверили новенький энергонасыщенный трактор. Именно из его бака он и слил 200 литров топлива, которые продал знакомому за 200 рублей.

«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?-13

Андрей Петрович, исполнительный директор КСУП «Золак-Агро»:
Есть ответственные люди, которые выпускаю его на линию, которые должны принимать остатки топлива, замерять, записывать в определенный журнал, делать соответствующие пометки. Поэтому, к сожалению, несут за это еще ответственность и специалисты предприятия.

# Уборочная кампания # происшествия # Александр Добриян # Андрей Савченко # Андрей Петрович # Фотофакт

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