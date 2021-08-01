«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?

Новости Беларуси. Белорусские аграрии, набрав хороший темп, продолжают убирать хлеб урожая-2021. Сравнивая с прошлогодними результатами, специалисты практически повсеместно отмечают более качественную организацию работ. Однако есть в этой бочке меда и своя ложка дегтя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главное, что у хозяйств нет не только лишних средств, но и свободных рук для ремонта техники. Кадровый голод в сельском хозяйстве с каждым годом ощущается все острее. В эту уборочную стране не хватает 1 500 комбайнеров. Каждый механизатор на вес золота: но не каждый на поверку оказывается высшей пробы. Об этом еще и еще раз напоминают милицейские сводки.

Александр Добриян, корреспондент:

С тех пор как в Беларуси стали окрашивать дизельное топливо для сельскохозяйственных работ, продать такой заведомо краденый товар нечистым на руку механизаторам стало гораздо сложнее. А поэтому и цены на него не высоки. В этом сезоне за литр крашеного дизеля просят всего один белорусский рубль. Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке.

«Наступаем на одни и те же грабли». Есть ли объективные причины для приписок и что по этому поводу думает КГК?

По закону даже просто за хранение такого топлива можно получить штраф до 50 базовых величин. И все же готовые рискнуть до сих пор встречаются.​