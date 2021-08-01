«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?
Новости Беларуси. Белорусские аграрии, набрав хороший темп, продолжают убирать хлеб урожая-2021. Сравнивая с прошлогодними результатами, специалисты практически повсеместно отмечают более качественную организацию работ. Однако есть в этой бочке меда и своя ложка дегтя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений
Главное, что у хозяйств нет не только лишних средств, но и свободных рук для ремонта техники. Кадровый голод в сельском хозяйстве с каждым годом ощущается все острее. В эту уборочную стране не хватает 1 500 комбайнеров. Каждый механизатор на вес золота: но не каждый на поверку оказывается высшей пробы. Об этом еще и еще раз напоминают милицейские сводки.
Александр Добриян, корреспондент:
С тех пор как в Беларуси стали окрашивать дизельное топливо для сельскохозяйственных работ, продать такой заведомо краденый товар нечистым на руку механизаторам стало гораздо сложнее. А поэтому и цены на него не высоки. В этом сезоне за литр крашеного дизеля просят всего один белорусский рубль. Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке.
«Наступаем на одни и те же грабли». Есть ли объективные причины для приписок и что по этому поводу думает КГК?
По закону даже просто за хранение такого топлива можно получить штраф до 50 базовых величин. И все же готовые рискнуть до сих пор встречаются.
Андрей Савченко, оперуполномоченный ОБЭП Светлогорского РОВД:
В ОБЭП Светлогорского РОВД поступила оперативная информация, что один из работников данного предприятия, тракторист, совершает хищение дизельного топлива с трактора, на котором он непосредственно выполняет работы. Сотрудники нашего подразделения оперативно выехали для проверки данной информации – она подтвердилась. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было выявлено лицо, которое совершило данное хищение. Также было установлено лицо, которому данное дизтопливо было продано. По горячим следам мы это все изъяли.
В поле зрения правоохранителей попал один из лучших работников сельхозпредприятия. За отличную работу в прошлом сезоне в 2021 году механизатору доверили новенький энергонасыщенный трактор. Именно из его бака он и слил 200 литров топлива, которые продал знакомому за 200 рублей.
Андрей Петрович, исполнительный директор КСУП «Золак-Агро»:
Есть ответственные люди, которые выпускаю его на линию, которые должны принимать остатки топлива, замерять, записывать в определенный журнал, делать соответствующие пометки. Поэтому, к сожалению, несут за это еще ответственность и специалисты предприятия.