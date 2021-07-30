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Сразу 10 машин столкнулись на проспекте Независимости в Минске

30 июля 2021 15:42
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Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Независимости. Столкнулись сразу 10 автомобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадали два человека. 

Сразу 10 машин столкнулись на проспекте Независимости в Минске-1

ДТП на время парализовало движение на главной минской магистрали в утренний час пик.

Сразу 10 машин столкнулись на проспекте Независимости в Минске-4

По предварительной информации, водитель Nissan двигался по проспекту со стороны МКАД в направлении Калиновского. При перестроении он не уступил дорогу Volkswagen. Произошло столкновение. От удара Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями. Двое пострадавших в ДТП доставлены в больницу.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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