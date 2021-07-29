Гуляла на берегу пруда. В Копыльском районе утонула 14-летняя девочка

Новости Беларуси. В пруду возле деревни Подлужье Копыльского района утонула 14-летняя девочка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В пруду возле деревни Подлужье Копыльского района утонула 14-летняя девочка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сообщение о пропаже ребенка поступило в центр оперативного управления РОЧС вечером 28 июля. Девочка – местная жительница. С друзьями она гуляла на берегу пруда.
По предварительной информации, дети купались, а потом обнаружили пропажу подруги. Подняли тревогу. Но спасти школьницу не удалось.
Проверку по факту гибели девочки проводит Следственный комитет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.