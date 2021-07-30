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Чем закончилась история пассажира с собакой, который разбил стекло троллейбуса в Минске?

30 июля 2021 14:32
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Новости Беларуси. В отношении 29-летнего минчанина, разбившего стекло в двери троллейбуса, возбудили уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чем закончилась история пассажира с собакой, который разбил стекло троллейбуса в Минске?-1

17 июля пассажир пытался проехать в транспорте со своей собакой. Однако водитель сделал гражданину замечание и попросил в целях безопасности остальных пассажиров надеть на питомца намордник либо выйти из троллейбуса, на что владелец животного разозлился и ударил кулаком по стеклу.

Чем закончилась история пассажира с собакой, который разбил стекло троллейбуса в Минске?-4

Андрей Бахарь, начальник отдела уголовного розыска Ленинского РУВД:
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту совершения хулиганских действий. Правоохранители напоминают о том, что гулять с собакой в общественных местах можно, если она на коротком поводке и в наморднике. За исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке без намордника.

За несоблюдение правил может грозить штраф от 29 до 435 рублей. А если питомец причинил вред здоровью или имуществу, то административное взыскание составит от 290 до 870 рублей.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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