Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений

Новости Беларуси. География топливных хищений обширна, как сама Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Создается впечатление, что уборочная кампания воспринимается как сезон заготовки нелегального топлива впрок.

Помимо горюче-смазочных материалов, воруют запасные части к технике и зерно. Как бы ни было печально, такова она, обратная сторона жатвы. Масштабная кампания стоимостью в миллионы рублей. Для одних – ответственная работа и достойная зарплата, для других – источник незаконного обогащения и история нравственного падения. И здесь каждый сам выбирает свой путь.