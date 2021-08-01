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Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений

01 августа 2021 18:39
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Новости Беларуси. География топливных хищений обширна, как сама Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Создается впечатление, что уборочная кампания воспринимается как сезон заготовки нелегального топлива впрок.

Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений-1

Крашеную «солярку» правоохранители находили дома у механизаторов в Круглянском и Глусском районах Могилевской области.

Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений-4

Житель Столинского района позаимствовал с рабочего трактора для собственных нужд 180 литров.

«Наступаем на одни и те же грабли». Есть ли объективные причины для приписок и что по этому поводу думает КГК?

Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений-7

Абсолютный рекорд недели в Зельвенском районе, там оператор заправочной станции украла 350 литров дизельного топлива.

«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?

Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений-10

Помимо горюче-смазочных материалов, воруют запасные части к технике и зерно. Как бы ни было печально, такова она, обратная сторона жатвы. Масштабная кампания стоимостью в миллионы рублей. Для одних – ответственная работа и достойная зарплата, для других – источник незаконного обогащения и история нравственного падения. И здесь каждый сам выбирает свой путь.

# Уборочная кампания # происшествия # Александр Добриян # Фотофакт

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