Электронная сигарета, взорвавшаяся во рту у немца, выбила ему зубы

Новости Германии. 20-летний молодой человек потерял несколько зубов, а также получил ожоги лица. С травмами его доставили в больницу.



Как сообщает The Local, все произошло, когда немец пришел в магазин, чтобы приобрести новый аккумулятор и испаритель для сигареты. Вставив в устройство новые детали, он сделал затяжку. Прогремел взрыв. Сотрудники магазина вызвали скорую.

По факту произошедшего проводится расследование.

Электронные сигареты нечасто, но все же взрываются в руках у курильщиков. В большинстве случаев это происходит во время зарядки устройства. Несколько лет назад аналогичный инцидент закончился трагедией. 62-летний житель Великобритании погиб от взрыва сигареты, которую он поставил на зарядку.