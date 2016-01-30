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Электронная сигарета, взорвавшаяся во рту у немца, выбила ему зубы

30 января 2016 14:12
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Новости Германии. 20-летний молодой человек потерял несколько зубов, а также получил ожоги лица. С травмами его доставили в больницу.

Как сообщает The Local, все произошло, когда немец пришел в магазин, чтобы приобрести новый аккумулятор и испаритель для сигареты. Вставив в устройство новые детали, он сделал затяжку. Прогремел взрыв. Сотрудники магазина вызвали скорую.

По факту произошедшего проводится расследование.

Электронные сигареты нечасто, но все же взрываются в руках у курильщиков. В большинстве случаев это происходит во время зарядки устройства. Несколько лет назад аналогичный инцидент закончился трагедией. 62-летний житель Великобритании погиб от взрыва сигареты, которую он поставил на зарядку.

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# происшествия # Несчастный случай

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