Овчинка стоит выделки: в Дрибине открылась школа шаповалов, в которой всех желающих научат валять валенки

Новости Беларуси. Овчинка стоит выделки. Известную поговорку перефразировали в Дрибинском районе и решили не только сохранить, но и развить старинное белорусское ремесло – шаповальство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручную изготавливать шерстяные шапки и валенки теперь учат в специальной школе.

Ученики местной школы первый раз на занятии. Начинают с азов. Главное научиться правильно разложить шерсть и свалять заготовку, что-то похожее на носок. Через 5-6 уроков школьники сами смогут сделать самобытный белорусский валенок.

Ангелина Дикевич, ученик Дрибинской средней школы:

Зимой в них тепло, и они очень похожи на современные уги. Сегодня на уроке мне было интересно, потому что нам показали технику производства валенок и научили валять шерсть. Это было достаточно занятно.

Никита Володькин, ученик Дрибинской средней школы:

У нас на Дрибинской земле в древние времена было распространено валяние валенок. И я тоже хотел бы научиться валять валенки, как и мои деды, прадеды.

Шаповальское ремесло на этой земле появилось еще в конце 18-го столетия. Местные жители активно разводили овец, и в каждой деревне жил один, а то и несколько мастеров, которые изготавливали шерстяные шапки и валенки.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Чтобы сохранить технологические секреты, более 2 веков назад дрибинские шаповалы придумали собственный язык «Катрушницки лемезень». Лексический состав – 915 слов. Это такой микс из различных языков – от греческого и латинского до польского и чешского. А некоторые белорусские слова просто немного изменяли. Например, восень – шусень, солома – лосома.

Мастер Инна Фонарикова «Катрушницки лемезень» знает в совершенстве, но на мастер-классах условный язык шаповалов не использует. Чтобы возрождать традиции, о них нужно рассказывать понятным языком.

Инна Фонарикова, научный сотрудник Дрибинского районного историко-этнографического музея:

Чтобы получить такой валенок – одеть, обуть и носить – мастер-шаповал трудится два-три дня. Сюда входит технологический процесс и закладка основы.

Школа Шаповалов появилась в Дрибинском музее при поддержке районной власти и международной программе. Здесь отремонтировали помещение, закупили 100 килограммов цветной и неокрашенной шерсти, фурнитуру и иголки для фальцевания. И теперь будут проводить мастер-классы, лекции и музейные квесты.

Жанна Климова, директор Дрибинского районного историко-этнографического музея:

Мы занимаемся не только возрождением, мы занимаемся еще и сохранением этого наследия наших предков. В настоящее время в Дрибинском районе порядка 30 мастеров-шаповалов.