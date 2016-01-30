Тело 38-летней женщины обнаружено в Бресте вблизи реки Мухавец

Новости Беларуси. 38-летняя учительница географии пропала в декабре прошлого года. Женщина ушла из школы, и больше никто из знакомых ее не видел.

К поискам подключились неравнодушные горожане. Тогда поиски успехом не увенчались.

О страшной находке 29 января на линию 102 сообщил житель областного центра.

В районе Варшавского шоссе неподалеку от берега реки мужчина выгуливал собаку, которая и обнаружила фрагменты пальцев рук.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области:

На прилегающей территории, примерно в 500 метрах, военнослужащими в/ч 5526, привлеченными к проведению поисковых мероприятий, обнаружено тело женщины. Оно находилось в замерзшей воде на низменном участке местности, покрытом густой растительностью. Видимых признаков смерти криминального характера на теле женщины не обнаружено. По предварительным данным, одежда на ней совпадает с безвестно отсутствующей с 22 декабря 2015 года 38-летней жительницей областного центра.