Одна из конструкций строящегося ресторана обрушилась в Минске: комментарий потерпевшего

Новости Беларуси. В Минске обрушилась одна из конструкций строящегося ресторана. Один челочек погиб, двое рабочих сейчас в руках медиков. Обстоятельства обрушения уточняются. Съемочная группа корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ тут же выехала на место происшествия.

Анастасия Винчо, СТВ:

Буквально пару часов назад здесь, на строительной площадке по проспекту Победителей, рухнула крыша строящегося ресторана восточной кухни. Пока, к сожалению, известно мало. Под завалами оказались 3 человека. Двое госпитализированы, один человек, к сожалению, погиб. На месте работает следственно-оперативная группа.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Сейчас мы проводим следственные действия. Работают эксперты. Устанавливаем все обстоятельства произошедшего. Происшествие произошло после 16-ти часов. На место прибыли спасатели. Именно они работали на завалах. Тело погибшего обнаружено, извлечено из-под завалов. Двое других пострадавших доставлены в больницу.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице скорой медицинской помощи. По заверениям врачей их жизни ничего не угрожает.

Рикардо Монтанчез Матео, врач больницы сокрой медицинской помощи:

Сделали УЗИ, рентген грудной клетки, таза, позвоночника, черепа и правой кисти. Также осмотрен врачом-нейрохирургом. Состояние средней тяжести пока. Повреждения внутренних органов нет, переломов тоже нет. Есть черепно-мозговая травма и ушиб левой почки.

Виктор Бабашко, потерпевший:

Работали на высоте, может, метро шесть. И вдруг ни с того, ни с сего – я так ничего и не понял – я с напарником оказался внизу. И он сказал, что уходить надо, потому что мы грелись газовой горелкой, могло взорваться. Меня взял, потому что мне бок болел очень сильно, мы вышли и все.

Анастасия Винчо, СТВ:

Причины аварии еще будут выясняться. Специалисты будут проводить следственные эксперименты, а мы продолжим следить за событиями.