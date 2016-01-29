Трагедия в Борисове: вероятная причина гибели двух семей – угарный газ

Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за расследованием трагедии в Борисове. Напомним, накануне в одном из жилых домов погибли две семьи. До сих пор у этой истории больше вопросов, чем ответов.

С самого утра сотрудники газовой службы проверяют в квартирах города оборудование, в частности газовые колонки. Они установлены в домах, где нет горячего водоснабжения. Так было и в роковом доме на улице Днепровской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, на месте трагедии всю ночь работали криминалисты. Опрошены соседи, собраны документы. В обстоятельствах ЧП продолжают разбираться специалисты Следственного комитета и Комитета судебных экспертиз.

Аркадий Сушкин, директор предприятия «Борисовгаз»:

Работы были выполнены по проведению герметичности внутридомового газопровода, где не подтвердилось наличие утечки газа. Также проводились работы по предварительному осмотру домовых вентиляционных каналов. Плюс к этому, был проведен отбор пробы газа для проведения анализа одоризации.

Сегодня одна из самых вероятных причин трагедии — угарный газ. Он выделяется при горении газа природного. Угарный – один из самых опасных химических соединений. У него нет запаха, и он способен убить человека за несколько минут.

Ольга Полетаева, врач-токсиколог больницы скорой медицинской помощи:

Иногда и пару часов хватает, чтобы получить отравление. При тяжелой концентрации обычно наступает бессознательное состояние, кома, при которой есть нарушение и дыхания, и сердечной деятельности.