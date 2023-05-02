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Экипаж поезда БЖД, сошедшего с рельсов из-за взрыва, вернётся в Беларусь после следственных мероприятий

02 мая 2023 07:50
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Подробности происшествия на железнодорожном перегоне Унеча – Рассуха по телефону обсудили председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и губернатор Брянской области России Александр Богомаз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный вопрос – состояние нашей локомотивной бригады.  

Экипаж поезда БЖД, сошедшего с рельсов из-за взрыва, вернётся в Беларусь после следственных мероприятий-1

По словам российского коллеги, люди не пострадали, сейчас они в полном порядке. Совсем скоро, сразу после необходимых следственных мероприятий, гомельский экипаж вернется на родину. В свою очередь Иван Крупко заверил губернатора Брянской области, что готов оказать любую помощь, необходимую для расследования происшествия.

Напомним, в понедельник, 1 мая, на 136-м километре перегона Унеча – Рассуха, в 50 метрах от грузового поезда Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство. 

# Взрыв # происшествия # Иван Крупко # Александр Богомаз # Фотофакт

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