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В Минске горел тепличный комбинат. Подробности ЧП

25 апреля 2023 07:41
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Новости Беларуси. Крупный пожар вспыхнул 24 апреля на территории парниково-тепличного комбината в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 23:30.

В Минске горел тепличный комбинат. Подробности ЧП-1

Спасатели незамедлительно выдвинулись к месту ЧП. Как выяснилось, загорелись деревянные поддоны. По оценкам специалистов, площадь, охваченная пламенем, составляла порядка 400 квадратных метров. Чтобы полностью ликвидировать возгорание, потребовалось около часа. В результате происшествия никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.

# Пожар в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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