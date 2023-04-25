В Минске горел тепличный комбинат. Подробности ЧП

Новости Беларуси. Крупный пожар вспыхнул 24 апреля на территории парниково-тепличного комбината в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 23:30.
Новости Беларуси. Крупный пожар вспыхнул 24 апреля на территории парниково-тепличного комбината в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 23:30.
Спасатели незамедлительно выдвинулись к месту ЧП. Как выяснилось, загорелись деревянные поддоны. По оценкам специалистов, площадь, охваченная пламенем, составляла порядка 400 квадратных метров. Чтобы полностью ликвидировать возгорание, потребовалось около часа. В результате происшествия никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.