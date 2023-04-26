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125 аварий случилось в Минске с 22 по 25 апреля

26 апреля 2023 13:50
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Новости Беларуси. Итоги длинных выходных. В Минске случилось 125 аварий. Травмированы два человека, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

125 аварий случилось в Минске с 22 по 25 апреля-1

Более 900 пешеходов нарушили правила дорожного движения. За превышение скорости оштрафовали почти 500 водителей, в состоянии опьянения задержали более трех десятков. Инспекторы ГАИ пресекли почти 90 случаев управления авто бесправниками. Еще семь нарушений выявили со стороны водителей маршруток.

# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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