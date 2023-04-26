125 аварий случилось в Минске с 22 по 25 апреля

Новости Беларуси. Итоги длинных выходных. В Минске случилось 125 аварий. Травмированы два человека, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 900 пешеходов нарушили правила дорожного движения. За превышение скорости оштрафовали почти 500 водителей, в состоянии опьянения задержали более трех десятков. Инспекторы ГАИ пресекли почти 90 случаев управления авто бесправниками. Еще семь нарушений выявили со стороны водителей маршруток.