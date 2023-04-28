27-летний парень чуть не утонул в Дисне, но его спасли сотрудники Департамента охраны, которые проезжали мимо

Новости Беларуси. История спасения. 27-летний парень едва не утонул в Дисне, но около 21 часа сотрудники Департамента охраны, проезжая по мосту, заметили большое скопление людей и транспорта и вовремя сориентировались – кому-то срочно нужна помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснив, что причина столпотворения – падение человека в реку, правоохранители стремительно отправились вниз по течению, чтобы без промедления успеть его перехватить. Первыми к воде подоспели вызванные очевидцами сотрудники РОЧС – они достали из реки пострадавшего в бессознательном состоянии.