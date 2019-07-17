Двум фигурантам дела о взрывах в Минске ночью 3 июля предъявлено обвинение

Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела о взрывах салютных установок. Двум фигурантам предъявлено обвинение.

Как сообщает Следственный комитет, фигуранты обвиняются в нарушении обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, что повлекло по неосторожности смерть человека. Ещё двое граждан являются подозреваемыми.

Устанавливаются все детали случившегося. С целью определения причины и механизма развития взрывов проводятся экспертизы.

Если у вас есть видеозаписи с моментом взрыва фейерверков, следователи просят связаться с ними и предоставить данные видео. Телефоны: 8 (017) 389-51-89, 389-53-63, 389-50-02.

Ранее стало известно, что ночью третьего июля в Минске во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. Из-за разлетевшихся осколков несколько человек пострадали, одна женщина погибла.