Прямой эфир

Двум фигурантам дела о взрывах в Минске ночью 3 июля предъявлено обвинение

17 июля 2019 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела о взрывах салютных установок. Двум фигурантам предъявлено обвинение.

Как сообщает Следственный комитет, фигуранты обвиняются в нарушении обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, что повлекло по неосторожности смерть человека. Ещё двое граждан являются подозреваемыми.

Устанавливаются все детали случившегося. С целью определения причины и механизма развития взрывов проводятся экспертизы.

Если у вас есть видеозаписи с моментом взрыва фейерверков, следователи просят связаться с ними и предоставить данные видео. Телефоны: 8 (017) 389-51-89, 389-53-63, 389-50-02.

Ранее стало известно, что ночью третьего июля в Минске во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. Из-за разлетевшихся осколков несколько человек пострадали, одна женщина погибла.

Через некоторое время были задержаны двое подозреваемых – здесь подробности.

# Взрыв пиротехники, фейерверк # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Быховском районе подразделения МЧС нашли потерявшуюся в лесу женщину
17 июля 2019 06:26

В Быховском районе подразделения МЧС нашли потерявшуюся в лесу женщину

В Минске молодой человек воровал детали от лифтов
16 июля 2019 19:21

В Минске молодой человек воровал детали от лифтов

В Слонимском районе водитель задел пешехода зеркалом машины и скрылся
16 июля 2019 14:15

В Слонимском районе водитель задел пешехода зеркалом машины и скрылся