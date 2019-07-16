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В Минске молодой человек воровал детали от лифтов

16 июля 2019 19:21
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Новости Беларуси. Сразу несколько столичных домов остались без рабочего лифта из-за серийного вора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Злоумышленник похищал катушки тормоза в машинных отделениях подъёмника.

В Минске молодой человек воровал детали от лифтов-1

Его задержали во время очередной кражи. Парню – 22 года, ранее он работал на предприятии по обслуживанию лифтов. Похищенные детали сдавал в приемный пункт вторсырья.

В Минске молодой человек воровал детали от лифтов-4

Сейчас правоохранители устанавливают причастность вора к похожим пропажам в домах Минска.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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