В Минске молодой человек воровал детали от лифтов

Новости Беларуси. Сразу несколько столичных домов остались без рабочего лифта из-за серийного вора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Злоумышленник похищал катушки тормоза в машинных отделениях подъёмника.

Его задержали во время очередной кражи. Парню – 22 года, ранее он работал на предприятии по обслуживанию лифтов. Похищенные детали сдавал в приемный пункт вторсырья.