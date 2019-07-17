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В Быховском районе подразделения МЧС нашли потерявшуюся в лесу женщину

17 июля 2019 06:26
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Новости Беларуси. 16 июля примерно в пять часов вечера спасателей попросили найти заблудившуюся в лесу около деревни Тощица Быховского района женщину.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в полдень 55-летняя жительница Быхова направилась в лес за ягодами. Гражданка собирала чернику и в какой-то момент поняла, что заблудилась. Об этом женщина сообщила по мобильнику, который у неё был при себе.

В 19:37 подразделения МЧС нашли женщину в лесу в двух километрах от дороги. Жительница Быхова была в удовлетворительном состоянии, госпитализация ей не потребовалась.

Около недели назад в Бобруйском районе потерялся собиравший в лесу чернику мальчик.

О пропаже ребёнка сообщила его мама – здесь подробности.

# Происшествия в лесу # происшествия

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