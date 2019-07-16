В Слонимском районе водитель задел пешехода зеркалом машины и скрылся

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ехавшая по краю проезжей части машина задела правым боковым зеркалом шедшего рядом пенсионера. От удара пострадавшего отбросило. Водитель транспортного средства ненадолго остановился, а затем уехал.

Новости Беларуси. Утром 15 июля в деревне Шиловичи Слонимского района 64-летний местный житель попал под колёса автомобиля.

Очевидец вызвал скорую и сообщил о произошедшем сотрудникам ГАИ. Пострадавший был госпитализирован с различными переломами, а для поимки виновника ДТП был задействован план «Перехват».

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 59-летний житель Слонима. Выясняются причины наезда. Отмечается, что водитель в момент аварии был пьян.