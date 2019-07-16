В Слонимском районе водитель задел пешехода зеркалом машины и скрылся
Новости Беларуси. Утром 15 июля в деревне Шиловичи Слонимского района 64-летний местный житель попал под колёса автомобиля.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ехавшая по краю проезжей части машина задела правым боковым зеркалом шедшего рядом пенсионера. От удара пострадавшего отбросило. Водитель транспортного средства ненадолго остановился, а затем уехал.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Очевидец вызвал скорую и сообщил о произошедшем сотрудникам ГАИ. Пострадавший был госпитализирован с различными переломами, а для поимки виновника ДТП был задействован план «Перехват».
Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 59-летний житель Слонима. Выясняются причины наезда. Отмечается, что водитель в момент аварии был пьян.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
На прошлой неделе в Могилёве Renault сбил 14-летнего велосипедиста.
Подросток двигался по пешеходному переходу – подробнее здесь.