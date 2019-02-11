В Минске владелица жилплощади подозревается в ограблении своих квартиросъёмщиков

Новости Беларуси. В Минске по подозрению в краже из квартиры подозреваются владелица жилплощади и её сожитель. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, за некоторое время до инцидента, который случился 1 февраля, 38-летняя минчанка сдала двухкомнатную квартиру двум молодым людям. Накануне своего дня рождения женщина и её 35-летний безработный сожитель воспользовались отсутствием квартиросъёмщиков и проникли внутрь с целью совершения кражи.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Хотя у них был запасной комплект ключей, злоумышленники сломали замок, чтобы отвести от себя подозрения. Далее подозреваемые похитили технику, 3850 долларов, 1200 российских и 100 белорусских рублей. Кроме того, фигуранты забрали одежду и обувь, а также съели плавленый сыр, который приобрели снимавшие квартиру молодые люди. На украденные средства подозреваемые купили женщине золотое кольцо с бриллиантом и сняли квартиру в Минске, где были задержаны. Помимо фигурантов там было обнаружено 0,2 грамма альфа-PVP. Сейчас правоохранители выясняют, как был приобретён психотроп.

Фото: ГУВД Мингорисполкома