В Минске владелица жилплощади подозревается в ограблении своих квартиросъёмщиков
Новости Беларуси. В Минске по подозрению в краже из квартиры подозреваются владелица жилплощади и её сожитель.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, за некоторое время до инцидента, который случился 1 февраля, 38-летняя минчанка сдала двухкомнатную квартиру двум молодым людям. Накануне своего дня рождения женщина и её 35-летний безработный сожитель воспользовались отсутствием квартиросъёмщиков и проникли внутрь с целью совершения кражи.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Хотя у них был запасной комплект ключей, злоумышленники сломали замок, чтобы отвести от себя подозрения. Далее подозреваемые похитили технику, 3850 долларов, 1200 российских и 100 белорусских рублей. Кроме того, фигуранты забрали одежду и обувь, а также съели плавленый сыр, который приобрели снимавшие квартиру молодые люди.
На украденные средства подозреваемые купили женщине золотое кольцо с бриллиантом и сняли квартиру в Минске, где были задержаны. Помимо фигурантов там было обнаружено 0,2 грамма альфа-PVP. Сейчас правоохранители выясняют, как был приобретён психотроп.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Действиям задержанных даётся правовая оценка. Мужчина ранее был судим за преступления имущественного характера. Оба фигуранта были судимы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Зимой 2019 года в Минской области было ликвидировано производство марихуаны.
Подозреваемые были замечены правоохранителями, когда начали расширять свой «бизнес» (подробности здесь).